ONCOLOGISTA: Pedro Fonseca explica sobre remissão no tratamento contra o câncer | Manhã Total
30/08/2024 - 11h39 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h59 )



A remissão é um termo frequentemente usado no tratamento do câncer e refere-se a um período em que os sinais da doença diminuem ou desaparecem temporariamente. Essa semana, o conceito de remissão ganhou destaque devido ao anúncio da cantora Preta Gil, que revelou ter enfrentado um novo diagnóstico de câncer, apesar de estar em remissão de um câncer no intestino desde 2023.

Preta Gil detalhou em um vídeo nas redes sociais que, após um período de recuperação, a doença retornou em quatro locais diferentes do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter. Ela explicou que, mesmo estando em remissão, o câncer pode reaparecer dentro de um período de cinco anos. Com o retorno da doença, a cantora iniciou um novo tratamento, que inclui quimioterapia. Preta, que havia anunciado o fim do tratamento em dezembro passado e retornado aos palcos, agora enfrenta mais um desafio em sua jornada de recuperação.

