ONCOLOGISTA: Juliano Rodrigues fala sobre a campanha "Setembro em Flor" | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 09h20 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h56 ) ‌



Estamos em pleno mês da campanha "Setembro em Flor", uma iniciativa crucial para a conscientização sobre a saúde ginecológica das mulheres. Em setembro, diversas entidades se mobilizam para alertar sobre a importância da detecção precoce e prevenção dos cânceres ginecológicos, que afetam mais de 30 mil brasileiras anualmente. Idealizada pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) e em parceria com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a campanha visa promover a atenção ao corpo e a realização de exames preventivos.

A vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde para jovens e grupos imunossuprimidos, é uma ferramenta vital na prevenção desses cânceres. Apesar dos esforços, a cobertura vacinal ainda está aquém do necessário para erradicar o câncer do colo do útero nas próximas décadas.

A campanha "Setembro em Flor" também enfatiza a importância do exame de Papanicolau, que pode identificar lesões precoces e evitar o desenvolvimento de câncer do colo do útero. Para os cânceres de ovário e endométrio, que são mais desafiadores de rastrear, exames clínicos, laboratoriais e de imagem são recomendados. Além disso, fatores de risco como infecção por HPV, histórico familiar e condições hormonais são abordados para promover a prevenção e o diagnóstico precoce.

