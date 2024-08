OMS afirma que emergência de Mpox não deve ser comparada à crise da Covid-19 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A OMS afirmou que a nova emergência internacional de Mpox não deve ser comparada à crise sanitária causada pela Covid-19. O diretor regional para a Europa disse que, seja qual for a variante, a Mpox não é a nova Covid, porque as autoridades sanitárias sabem como controlar a disseminação. Mesmo assim, Hans Kluge afirmou que um conjunto de medidas, o que inclui garantir que as vacinas cheguem às áreas mais necessitadas, pode evitar o que ele chamou de outro ciclo de pânico e negligência.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.