Olival mais alto do Brasil aproveita clima frio para produzir azeite diferenciado

Neste 6º episódio, o especial Sabores da Mantiqueira te leva para conhecer a plantação de oliveiras mais alta do Brasil, que fica no sul de Minas Gerais e está a 2 mil metros acima do nível do mar. O clima frio é apontado com um diferencial para o azeite da fazenda. A plantação ainda é jovem, cultivada desde 2020, e está em busca de certificação para ser considerada a mais alta do mundo. A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

