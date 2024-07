Aclr |Do canal ES no AR no YouTube

‘OLHA A PROMOÇÃO: A BACIA, TRÊS POR 10!’ 🔈🥕🍅

Hoje é celebrado o dia do feirante e a repórter Thainara Ferreira foi até a feira livre de Paul, em Vila Velha, conversar com os nossos parceiros, que toda quarta-feira, no quadro ‘Tá Barato’, ajudam você aí de casa a saber o que tá com preço bom.

