Oktoberfest e outras festas de outubro: impulsos econômicos em SC

As festas de outubro em Santa Catarina, especialmente a Oktoberfest, têm se mostrado um motor econômico vital para a região. No ano passado, a Oktoberfest gerou uma receita impressionante de R$ 23 milhões, refletindo seu impacto positivo na economia local. Além de atrair turistas de várias partes do Brasil e do mundo, esses eventos fomentam o comércio, geram empregos e promovem a cultura local. Neste mês festivo, a expectativa é de que os números se repitam, trazendo ainda mais benefícios para a economia catarinense.

