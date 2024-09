Oktoberfest divulga preços de bebidas e brinquedos para 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 10h28 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h22 ) ‌



A Oktoberfest Blumenau 2024 divulgou os preços das bebidas e brinquedos para esta edição. A repórter Moisés Stuker traz todas as informações sobre quanto custarão as delícias e diversões do festival. Fique por dentro dos valores e planeje sua visita com antecedência.

