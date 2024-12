Oito anos da tragédia da Chapecoense e novos planos para 2025 Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 30/11/2024 - 15h07 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No sábado, 30 de novembro, Chapecó relembra com pesar os oito anos da tragédia aérea que envolveu a Chapecoense, uma data que ainda marca a cidade e o futebol brasileiro. Em busca de superação, o clube traça planos para 2025, com a dispensa de jogadores e a necessidade de um novo caminho para reestruturar a equipe. Além disso, o Figueirense apresenta seu novo comandante, Thiago Carvalho, que chega para um novo ciclo no clube. A cidade vive momentos de reflexão e renovação no futebol catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.