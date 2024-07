OFTALMOLOGISTA: Ruy Felippe fala sobre as consequências do uso exagerado de telas | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/07/2024 - 15h57 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As férias são um período de descanso e diversão para as crianças e adolescentes. No entanto, com o aumento do tempo livre, o uso excessivo de telas, como celulares e tablets, pode trazer diversos riscos à saúde, principalmente à visão. Entre os principais problemas está o avanço da miopia, uma condição que afeta a capacidade de enxergar objetos distantes com clareza.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=miNdzoKC1GQ

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=aQW0MEdTGU8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=1ITm1gzS5CU

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

Publicidade

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #saúde #oftalmo #miopia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.