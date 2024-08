OFTALMOLOGISTA: Christian Bertarini explica como se proteger da síndrome do olho seco Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h07 ) ‌



O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets e smartphones, tem se mostrado um dos principais vilões para a saúde ocular. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) estima que cerca de 90% das pessoas que passam mais de três horas diárias em frente a telas sofram de algum tipo de problema ocular.

Uma das consequências mais comuns desse hábito é a síndrome do olho seco. Ao utilizarmos telas, tendemos a piscar com menor frequência, o que prejudica a formação do filme lacrimal, uma camada úmida que protege e lubrifica os olhos. Essa diminuição na produção de lágrimas ou alterações em sua composição leva ao ressecamento ocular, causando sintomas como ardência, coceira, sensação de areia nos olhos e visão embaçada.

Além do tempo excessivo em frente às telas, outros fatores podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome do olho seco, como o uso de lentes de contato, alterações hormonais (especialmente na menopausa), o envelhecimento e fatores ambientais como poluição, ar condicionado e baixa umidade do ar.

