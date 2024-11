OFTALMO E ENDOCRINO: Fábio Gasparin e Ylanna Bento conscientizam sobre o diabetes Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h51 ) twitter

Neste Dia Mundial do Diabetes, abordamos as novidades no tratamento e monitoramento da doença, enfatizando a importância da prevenção e cuidados contínuos. Em 2024, o Brasil contará com a tirzepatida, um medicamento inovador para diabetes tipo 2, que promete controlar a glicemia e reduzir o peso. Além disso, um novo sensor de glicose permitirá monitoramento contínuo, sem necessidade de escaneamento, alertando o usuário sobre variações críticas.

As complicações do diabetes, como a retinopatia diabética, são temas centrais, pois a doença é a principal causa de cegueira entre 20 e 74 anos no Brasil. Estilo de vida saudável e diagnóstico precoce são fundamentais para prevenir sequelas graves, como amputações diárias no país. Profissionais como o oftalmologista Fábio Gasparin e a endocrinologista Ylanna Bento Duarte compartilham orientações e alertas para conscientizar sobre os riscos e a importância dos cuidados com a saúde ocular e o controle glicêmico.

