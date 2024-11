Oficina é alvo de novo furto e perde mais de R$ 80 mil em peças | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 07h51 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h42 ) twitter

Mais um crime abala a segurança do bairro Brasil, onde uma oficina teve um prejuízo superior a 80 mil reais após o furto de peças de uma caminhonete e de uma moto. Os criminosos entraram no local, deixando o veículo quase desmontado, sem capô, rodas e para-choque. O serviço, que inicialmente estava orçado em apenas 200 reais, foi transformado em uma situação bem mais onerosa para o proprietário.

Apesar de outros veículos de luxo e alto valor estarem estacionados na oficina, os ladrões focaram apenas na caminhonete. O local conta com proteção de um muro com concertina, portão reforçado e trancado por chave tetra. Porém, a oficina já sofreu cinco invasões no último ano, revelando vulnerabilidades na segurança, mesmo com as medidas adotadas.

