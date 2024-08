Oficina de dança de catira em Uberlândia: uma imersão na cultura brasileira | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 14h03 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uberlândia está convidando a todos para uma imersão na rica cultura brasileira através da dança de catira. A oficina, uma extensão do terceiro Festival de Dança do Triângulo, oferece a oportunidade de aprender os passos e a história dessa dança tradicional, marcada pelo ritmo contagiante da viola caipira.

Com início em setembro e se estendendo até novembro, a oficina será realizada no bloco 5U da Universidade Federal de Uberlândia. As aulas, ministradas pelas integrantes do grupo Catira Raízes do Sertão, acontecerão todas as quartas-feiras, das 19h às 21h. A atividade é aberta a todos os interessados, independentemente de experiência prévia, com idade mínima de 12 anos.

A catira, dança de origem indígena, é caracterizada pelos movimentos sincronizados dos pés e das mãos ao som da viola. A oficina abordará tanto os passos básicos quanto a construção de uma coreografia que será apresentada ao público em um local ainda a ser definido. Além da dança, haverá também uma oficina de ritmos de viola específica para a catira, visando formar violeiros capazes de acompanhar a dança de forma autêntica.

Ao participar da oficina, os participantes não apenas aprenderão a dançar catira, mas também terão a oportunidade de conhecer a história e a cultura que envolvem essa manifestação artística. A catira é muito mais do que uma dança; ela representa a identidade cultural brasileira e a união entre diferentes povos.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=nZuiZaPr8Ms

👉 https://www.youtube.com/watch?v=XfnnZkRI-S4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=wtTrHcCvAOs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.