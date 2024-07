Oficial militar da Rússia é alvo de atentado com carro-bomba Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h45 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um oficial da agência de inteligência militar da Rússia foi alvo de um atentado com um carro-bomba na manhã de hoje (24). O incidente causou danos a pelo menos cinco carros estacionados nas proximidades. Tanto o oficial quanto sua esposa estavam dentro do veículo no momento da explosão e conseguiram sobreviver, embora o oficial tenha tido ambos os pés amputados. A identidade do oficial ferido não foi divulgada até o momento.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.