Oficial da Cavalaria morre após passar mal durante desfile do Dia da Independência do Brasil em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 13h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, ocorreu o desfile em comemoração ao dia 7 de Setembro. Durante as festividades, o subtenente da Polícia Militar Paulino Cristóvão da Silva sofreu um acidente ao cair de um cavalo. Ele integrou a equipe de patrulha no evento e foi encaminhado para a unidade de saúde da Casa Verde após apresentar uma fratura grave no crânio. O atendimento não foi suficiente e ele não resistiu aos ferimentos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.