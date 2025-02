Oficiais que fizeram resgate de vítimas de acidente de helicóptero em SP dão detalhes da operação Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 19/01/2025 - 21h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na última semana, duas pessoas morreram vítimas da queda de um helicóptero em Caieiras (SP). O casal André e Juliana Feldman estava a bordo da aeronave, que tinha como destino final Americana (SP), junto com sua filha, Betina. Ela e o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, sobreviveram à tragédia. Os oficiais que resgataram Betina refizeram o percurso da operação com a equipe do Domingo Espetacular, relembrando os momentos de tensão e emoção que viveram, além das dificuldades que enfrentaram.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.