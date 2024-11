Ocupação hoteleira em Balneário Camboriú deve ultrapassa 80% durante os próximos feriados Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h22 ) twitter

O feriadão está chegando e a expectativa para o turismo em Balneário Camboriú é alta. A cidade, que já serve como termômetro para a temporada de verão, está vendo a ocupação hoteleira disparar. De acordo com o diretor de Hotelaria do Sindisol, Osny Maciel Junior, a taxa de ocupação deve ultrapassar os 80% nos próximos feriados, refletindo o sucesso do destino turístico. A repórter Juliana Senne traz mais detalhes sobre a movimentação no setor de turismo e como os empresários locais estão se preparando para a temporada.

