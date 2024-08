Ocupação de leitos de UTI chega a quase 90% em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h42 ) ‌



A ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina voltou a ser uma preocupação significativa, com quase 90% das vagas ocupadas em várias regiões do estado. Atualmente, há mais de 1.300 leitos ativos, mas apenas 142 estão disponíveis. O repórter Paulo Mueller está ao vivo conversando com o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, para entender os motivos por trás dessa alta ocupação e as medidas em andamento.

