Obrigado, Silvio Santos: Domingo Espetacular homenageia o maior apresentador da televisão brasileira
18/08/2024 - 22h09 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h15 )



O Domingo Espetacular se despede do maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos. De camelô a dono de um império, o homem do baú que realizou sonhos e se tornou o mais importante comunicador de todos os tempos, capaz de transformar o domingo em um parque de diversões. Empresário, pai, visionário. Foram mais de sessenta anos no ar. Uma trajetória que se confunde com a história da própria televisão, e que é narrada por Roberto Cabrini no programa deste domingo (18).

‌



