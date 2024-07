Obras nas rodovias BR-050, BR-365 e MGC-452 em Uberlândia: ministério público cobra reparos urgentes

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública cobrando reparos urgentes em trechos das rodovias BR-050, BR-365 e MGC-452 que passam pelo perímetro urbano de Uberlândia. A ação aponta para a má conservação das vias, com diversos buracos, falta de sinalização e outros problemas que colocam em risco a segurança dos motoristas e pedestres.

O MPF pede que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Prefeitura de Uberlândia realizem as obras no prazo de 90 dias. Caso a determinação não seja cumprida, os envolvidos podem ser condenados a pagar R$ 70 milhões por danos morais coletivos.A Prefeitura de Uberlândia informou que ainda não foi formalmente notificada sobre a ação. O DNIT e a VLI Multimodal S/A, também citados na ação, ainda não se manifestaram.

A cobrança do MPF é fundamental para garantir a segurança no trânsito nas rodovias em questão. As obras de reparo são urgentes para evitar acidentes e garantir o direito à saúde e à segurança da população.

