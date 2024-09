Obras na Serra do Avencal fecham trecho entre Urubici e São Joaquim até outubro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 10/09/2024 - 10h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h36 ) ‌



A Serra do Avencal, que liga Urubici a São Joaquim, permanece interditada para o tráfego até o próximo mês devido a obras de recuperação causadas pelas fortes chuvas do ano passado. As interdições ocorrem diariamente das 7h30 às 12h e das 13h às 18h. Planeje sua viagem com antecedência e considere rotas alternativas durante o período de obras.

