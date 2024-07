Obras na Rodovia Antonio Heil: governo lança edital pela terceira vez para contratar empresa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/07/2024 - 09h18 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acompanhe a atualização sobre o lançamento do terceiro edital para as obras das alças da Rodovia Antonio Heil em Itajaí. Após um processo que se arrasta há algum tempo, o governo toma novas medidas para avançar com esse projeto crucial de infraestrutura. Saiba mais sobre o impacto e as expectativas geradas por essa iniciativa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.