Obras na região entre Pinhalzinho e Maravilha afetam trânsito na BR-282
18/07/2024 - 10h10 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h32 )



Confira como as obras de conservação e manutenção na BR-282, entre Pinhalzinho e Maravilha, estão influenciando o tráfego. Com operações durante o dia, das 7h às 17h, as atividades devem continuar nas próximas semanas, afetando o fluxo de veículos do km 570 ao km 600.

