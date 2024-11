Obras na passarela da BR-101 são concluídas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/11/2024 - 11h02 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h22 ) twitter

A passarela da BR-101, localizada no bairro Barreiros em São José, foi liberada após obras que melhoraram a segurança dos pedestres na região. Com a estrutura em aço, a passarela no quilômetro 205 oferece uma travessia mais segura para a população, que anteriormente precisava utilizar uma passagem inferior distante do local. As obras foram realizadas desde junho para proporcionar um ambiente mais seguro para os pedestres que precisam atravessar a rodovia.

