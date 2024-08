Obras na BR-280 complicam trânsito em cidades do Norte Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 08h30 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h14 ) ‌



As obras na BR-280 estão afetando o trânsito nas cidades da região norte de Santa Catarina. O repórter Mikael Melo traz os detalhes ao vivo. Ainda falando de trânsito, a área de escape na BR-376 será interditada para manutenção em Guaratuba. Mesmo sendo no estado do Paraná, a interdição afeta motoristas de Santa Catarina. Mikael Melo traz as orientações para os motoristas.

