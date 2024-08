Obras interditam faixa da BR-101 em Itapema Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/08/2024 - 21h22 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h12 ) ‌



A BR-101 em Itapema terá uma de suas faixas da marginal leste interditada para realização de reparos no pavimento. Motoristas devem se preparar para possíveis congestionamentos e considerar rotas alternativas. Acompanhe as atualizações com Pedro Mariano para mais informações sobre o impacto no trânsito.

