Obras do Canal Campos-Macaé estão causando vários problemas no local
16/07/2024 - 15h35 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h43 )



As obras no Canal Campos-Macaé, entre a Avenida Nilo Peçanha e a Chatuba, estão gerando alguns problemas no local. De acordo com a prefeitura, a avenida está afundando em direção ao canal e há risco de desabamento por conta das intervenções do projeto do Governo do Estado.

