Obras de saneamento alteram trânsito no bairro Saco Grande, na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir desta segunda-feira (22), começa a ampliação da obra de saneamento no Bairro Saco Grande, em Florianópolis. Com isso, o trânsito na região pode ficar em meia-pista. A repórter Daniela Ceccon traz todas as informações ao vivo sobre as mudanças e o impacto no tráfego.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.