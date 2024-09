Obras de revitalização da MGC-455 são concluídas e entregues à população | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 08h05 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h55 ) ‌



A revitalização de um trecho da MGC-455, no perímetro urbano de Uberlândia, foi inaugurada na tarde de hoje pela prefeitura da cidade. A obra, que abrangeu 1 km da rodovia, incluiu serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização, além da implantação de um retorno, regularizando os acessos aos bairros Cidade Jardim, no setor sul, e Jardim das Palmeiras, na região oeste.

Essa intervenção faz parte do programa Uberlândia Integrada 3, anunciado em 2023, e visa melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana na região. A obra foi executada pela construtora vencedora do processo licitatório, com um investimento superior a 3 milhões de reais, sob a gestão da Secretaria Municipal de Obras. A próxima etapa dos trabalhos deve continuar em direção a Campo Florido.

