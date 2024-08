Obras de duplicação da Rodovia Antônio Heil são retomadas em Brusque Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 09h44 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após um período de suspensão, as obras de duplicação da Rodovia Antônio Heil foram retomadas em Brusque. A revitalização desta importante via visa melhorar o tráfego e a segurança na região. A retomada do projeto representa um avanço significativo para o transporte local e é aguardada com expectativa pelos moradores e motoristas que utilizam a rodovia diariamente. A repórter Juliana Senne traz todos os detalhes ao vivo, incluindo o cronograma das obras e as expectativas para a conclusão da duplicação. A obra é crucial para o desenvolvimento da infraestrutura viária em Brusque e promete facilitar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.