Obras de ampliação aumentam fluxo de passageiros no aeroporto de Joinville
07/08/2024 - 08h11 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h13 )



As obras de ampliação no Aeroporto de Joinville, iniciadas no ano passado, têm impulsionado o fluxo de passageiros. Com o objetivo de modernizar e aumentar a capacidade do terminal, as melhorias em andamento estão atraindo mais viajantes. O repórter Mikael Melo traz informações ao vivo de Joinville, atualizando o andamento das obras e os impactos positivos que já são percebidos.

