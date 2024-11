Obras da terceira faixa interrompem trânsito na SC-401 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 11/11/2024 - 20h01 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A SC-401, importante via de acesso à Ilha de Santa Catarina, terá um bloqueio parcial no sentido Norte a partir das 21h desta segunda-feira, 11 de novembro, devido às obras de ampliação para a implementação da terceira faixa. O trânsito será desviado e, portanto, motoristas devem estar atentos às alterações e ao possível aumento de congestionamento na região. Além disso, o Contorno Viário da Grande Florianópolis também terá bloqueio durante a madrugada com impactos no fluxo de veículos na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.