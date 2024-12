Obra de reparo é feita pela terceira vez na região centro-sul de BH e preocupa moradores Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 03/12/2024 - 14h56 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h47 ) twitter

A obra de reparo de um trecho da Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo à rua Panamá, no bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte, não durou uma semana. O trecho afundou novamente, na manhã desta segunda-feira (02). O medo dos moradores é que com a intensificação das chuvas, o buraco se transforme novamente em cratera, prejudicando motoristas e pedestres.

