Obra de desassoreamento do rio do Brás em Florianópolis vai reduzir alagamentos
02/12/2024 - 21h25 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h35 )

Em Florianópolis, a obra de desassoreamento do Rio do Brás é um dos destaques do dia. Com o objetivo de reduzir os alagamentos frequentes na região e promover uma área de lazer para os moradores, a intervenção promete transformar a paisagem da praia de Canasvieiras. Além disso, o governo de SC também anunciou o lançamento de um programa de incentivo ao esporte, com R$ 75 milhões em investimentos.

