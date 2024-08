Obra afeta trânsito e abastecimento de água em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 10h02 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h51 ) ‌



Nesta quinta-feira (22), uma importante obra em Joinville irá afetar o trânsito e o abastecimento de água na cidade. A Companhia Águas de Joinville realizará interligações nas redes de água na Rua Coronel Francisco Gomes, próximo ao cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Anita Garibaldi. A via será interditada parcialmente das 9h às 22h. Além disso, o abastecimento de água poderá ser comprometido nos bairros Anita Garibaldi e Bucarein, com previsão de normalização na madrugada de sexta-feira (23).

