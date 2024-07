OAB suspende registro de advogada que agrediu funcionário de companhia aérea

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Foi suspenso o registro profissional da advogada Luana Otoni de Paula, que agrediu o funcionário de uma companhia aérea com ofensas racistas. A suspensão foi anunciada pela Ordem dos Advogados do Brasil, órgão responsável pelo registro. Com a decisão, Luana fica impedida de exercer a profissão de advogada.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.