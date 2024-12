O3 Empreendimentos, da família Ott, abre nova central de vendas e anuncia empreedimento Aclr|Do canal Grands no YouTube 06/12/2024 - 14h33 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h07 ) twitter

A construtora e incorporadora O3 Empreendimentos lançou sua central de vendas em uma casa histórica na Rua Júlia Wanderley, nas Mercês. Os convidados e representantes do setor imobiliário foram recebidos com um coquetel para conhecer o espaço, que é uma casa histórica pertencente à família Ott desde 1953. Além da inauguração da central de vendas, a diretoria do The Balance apresentou os detalhes do novo empreendimento da construtora, o The Balance, que será construído no Bigorrilho.

