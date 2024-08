O Voto na Record: Record Interior SP inicia sabatinas com candidatos a prefeitos nesta segunda (2) Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 30/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h37 ) ‌



A partir da próxima segunda-feira (2), começam as sabatinas com os candidatos a prefeito da região de Ribeirão Preto. Serão 20 encontros ao vivo no SP Record, com candidatos das cidades de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.

