O tratamento da economia doméstica entre os casais | Balanço Geral Minas

O amor é fundamental para um relacionamento, mas ele sozinho não sustenta uma vida a dois. Carreira e finanças também entram na jogada e, por incrível que pareça, problemas com dinheiro são a causa de 57% dos divórcios no Brasil, de acordo com dados do IBGE.

Conversar abertamente sobre dinheiro com seu parceiro é crucial para evitar conflitos e construir um futuro sólido juntos. É importante que ambos estejam cientes da renda individual, dos gastos em comum e dos sonhos que desejam realizar a dois.

