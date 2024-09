O tempo seco atingindo Minas Gerais | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 14h49 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A região sul de Minas Gerais, conhecida por suas exuberantes paisagens e rica produção de café, enfrenta um período de intensa seca. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar, características do mês de setembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estão causando impactos significativos na região.

A falta de chuvas prolongada tem afetado diretamente a agricultura, setor fundamental para a economia local. As plantações de café, principal cultivo da região, sofrem com a escassez de água, o que pode comprometer a qualidade e a quantidade da produção. Além disso, a seca aumenta o risco de incêndios florestais, colocando em perigo a vegetação nativa e a biodiversidade da região.

Os efeitos do tempo seco também se fazem sentir na saúde da população. O calor excessivo e a baixa umidade do ar podem causar problemas respiratórios, desidratação e outros problemas de saúde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=GzRp8cJ3EzE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rNcI7e6Vaqs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=yCYXigHpYtk

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.