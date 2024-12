O som da esperança: 10º encontro Alexa emociona mais de 2 mil pessoas | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h48 ) twitter

O 10º Encontro Alexa emocionou mais de 2 mil pessoas com apresentações inesquecíveis realizadas por 400 crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos. Promovido pelo Instituto Alexa, o evento contou com performances de dança infantil, violonistas e uma orquestra jovem, destacando o talento e o impacto transformador da música na vida dos participantes. A iniciativa reafirma o compromisso do Instituto em promover a cultura e o desenvolvimento social por meio da arte e da preservação ambiental.

Histórias como a de Gabriel, que desde pequeno brilha na orquestra, e de Sabrina, que transformou sua experiência no projeto em profissão, demonstram como o Instituto Alexa inspira um futuro melhor. Com dedicação e amor à arte, a instituição já impactou mais de 2 mil jovens, reforçando que música e cultura são verdadeiros instrumentos de esperança.

