O SindusconPR, Sindicato da Indústria da Condtrução Civil do Paraná, completou 80 anos na útlima quinta-feira (06). Para celebrar a data, a entidade promoveu um debate com o tema "Papel da Política no Desenvolvimento do País", no Museu Oscar Niemeyer, que contou com a partipação do governado Ratinho Júnior. Logo após, os convidados foram recepcionados com um coquetel oferecido pela diretoria do sindicato.

