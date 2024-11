O Segredo da Receita: Chef Guga Rocha apresenta prato típico da culinária húngara Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/11/2024 - 11h53 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h12 ) twitter

No Segredo da Receita desta quinta (28) tem atração internacional. Se você não resiste a um pãozinho de queijo mineiro, também vai se render ao bolinho típico da Hungria. O chef Guga Rocha foi conhecer o passo a passo desse pão de queijo húngaro com duas irmãs fiéis às receitas da vovó, nascida no leste europeu.

