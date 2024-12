O samba e sua história: do Brasil para o mundo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 17h27 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h08 ) twitter

No Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, celebramos a essência de um ritmo que é símbolo da cultura brasileira. Com raízes na história afro-brasileira, o samba ganhou vida com composições como "Pelo Telefone", de Donga, e tornou-se o coração dos morros cariocas e da zona sul, conquistando públicos diversos ao longo do século XX. Desde os desfiles das escolas de samba até as rodas de samba de raiz, ele é expressão de arte, resistência e alegria.

Reconhecido oficialmente como manifestação cultural pelo governo, o samba transcendeu as fronteiras do Brasil, influenciando outros gêneros musicais e dando origem a vertentes como a bossa nova, através de artistas como João Gilberto e Dorival Caymmi. Hoje, ele segue vivo, unindo gerações em torno de sua melodia contagiante e histórias que celebram o orgulho nacional.

