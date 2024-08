O que você faria se seu pai não apoiasse seu maior sonho? | Eu Só Posso Imaginar Aclr|Do canal Univer Vídeo no YouTube 13/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O que você faria se seu pai não apoiasse seu maior sonho? Bart teve uma atitude inesperada e surpreendente.

O filme Eu Só Posso Imaginar mostra a difícil e conturbada relação entre Bart e seu pai, que não apoia o sonho do jovem em seguir carreira como cantor. Será que ele foi atrás do seu sonho ou desistiu no meio do caminho?

Acesse https://www.univervideo.com/, escolha um plano e assista ao filme Eu Só Posso Imaginar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.