O que ninguém quer que você saiba? | Alberto

Aclr |Do canal Univer Vídeo no YouTube

‌



A+

A-

Uma mort3 e um desaparecimento aconteceram na infância de Alberto, mas isso ainda não era o mais estranho que aconteceria.

Enquanto esteve no seminário católico, Alberto vivenciou experiências traumáticas, que o fizeram abrir mão de tudo e contar a verdade para as pessoas, mesmo que isso quase custasse a sua vida.

O que ninguém quer que você saiba? Assista Alberto, exclusivamente no Univer Vídeo, e descubra a verdade.

--

Publicidade

Alberto é uma superprodução original e exclusiva do Univer Vídeo, que levou às telas, as histórias das revistas do Dr. Alberto Rivera.

Publicidade

Acesse https://www.univervideo.com/escolha um plano e assista.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.