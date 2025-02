O QUE FIZEMOS NO 1º DIA DE 2025 I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 16/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h02 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui 2025 começou de um jeito super especial, cercados pela família em Paraty! 🏝️

Embarcamos em uma verdadeira aventura no mar, e foi sensacional! O Alezinho e o Edu se divertiram muito praticando stand-up paddle, enquanto eu aproveitei para remar no caiaque e me conectar com a natureza desse paraíso maravilhoso. 🌊✨

E claro, não podia faltar uma refeição incrível para celebrar o início de mais um ano cheio de novas possibilidades. Fizemos uma feijoada deliciosa, acompanhada pelas bebidas incríveis da @cervejamadalena e o vinho maravilhoso da @casapatronales. Um banquete para começar o ano com muita energia positiva! 🍷🍻

Quero saber como foi o início do ano de vocês! Contem aqui nos comentários, adoraria saber o que fizeram e como estão começando 2025. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. 💬✨

Beijos e até o próximo vídeo! 😘

