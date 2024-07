O QUE FAZER EM WASHINGTON? | Vale a pena visitar? | Vlog de Viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!!

Nesse vídeo eu te mostro, porque vale a pena visitar a capital dos Estados Unidos, Washington DC.

Ao longo do famoso “mall”, um gramadão separa dois lados da rua repletos de museus.

Nós visitamos o Museum of Natural History com réplicas perfeitas de animais extintos e ainda existentes. Super dica para levar as crianças.

Prepare-se para caminhar bastante, porque tem muita coisa legal para ver.

Da ponta onde está o Capitólio, é indispensável chegar o mais pertinho possível, até a outra ponta onde está o Washington Monument dá pra queimar todas as calorias adquiridas nas comidinhas gostosas dos food trucks!

Pra quem quer ir além, e super recomendo, alugue seu patinete e visite o memorial do famoso ex presidente Abraham Lincoln.

A vista de lá é deslumbrante e rende imagens lindas pra guardar de recordação!

