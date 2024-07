O que fazer em caso de um furacão? | Export Pelo Mundo

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Oi, gente! Como vocês sabem, recentemente o furacão Ian passou pela Flórida, nos Estados Unidos, e deixou um mar de destruição pelo caminho. Por isso, achei importante compartilhar com vocês algumas dicas e sugestões que podem ajudar no caso de uma situação como essa. E quem explicou sobre as instruções de segurança foram a Silvia Goulart e a Janaína Ribas, duas brasileiras que estão morando em Orlando.

Vale a pena conferir e se manter bem informado sobre os perigos e as medidas recomendadas para se preparar com antecedência de um furacão. Deixem nos comentários quais dessas instruções vocês já conheciam e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Até a próxima!

#JulianaRios #ExportPeloMundo #FuracãoIan

