O QUE FAÇO QUANDO ESTOU NO INTERIOR
18/02/2025 - 15h48

Tudo que eu amo fazer quando estou no interior: colher fruta do pé, tomar banho de chuva, ficar descalça e curtir os meus dogs. Dessa vez, quem me acompanhou foi o Olavo e o Tiozinho ❤️

